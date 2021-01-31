Томас Тухель прокомментировал первую победу «Челси» под его руководством

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).



«У нас было много полумоментов, но нам пришлось долго ждать первого забитого мяча. Что меня впечатлило, так это то, что мы никогда не теряли контроль над матчем и постоянно навязывали сопернику свою игру. Настрой и энергия были очень хорошими. У своих ворот мы допустили только один опасный момент, и тот на 94-й минуте матча.



Сегодня была тяжёлая командная работа и заслуженная победа. Футболисты, игравшие в матче с „Вулверхэмптоном“, тоже воспользовались шансом показать себя. Я очень доволен сегодняшним выступлением и энергией, которая была у игроков „Челси“. Это даёт нам большой толчок для уверенности в светлом будущем.



Мне уже все успели сказать о важности встречи с „Тоттенхэм Хотспур“. Я полностью осознаю важность этого матча. В четверг мы будем играть на победу», — приводит слова немца BBC.

Видео победного гола «Челси» в матче с «Бёрнли»

Лондонский «Челси» в 21 матче набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 16-м месте.