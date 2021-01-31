Нидерландский «Витесс» изучает возможность приобретения полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку, и собеседник в самарском клубе.
«Ряд нидерландских клубов следит за ним давно. На сегодняшний день только «Витесс» вышел на связь с представителями игрока и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки», — сказал источник, близкий к игроку.
Собеседник в самарском клубе подтвердил переговоры нидерландцев о трансфере Зиньковского и добавил, что в случае срыва переговоров вторым вариантом для игрока остаются «Химки».
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский принял участие в 24 матчах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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17:05«Витесс» хочет приобрести Зиньковского Эксклюзив
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