«Витесс» хочет приобрести Зиньковского

Нидерландский «Витесс» изучает возможность приобретения полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку, и собеседник в самарском клубе.



«Ряд нидерландских клубов следит за ним давно. На сегодняшний день только «Витесс» вышел на связь с представителями игрока и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки», — сказал источник, близкий к игроку.



Собеседник в самарском клубе подтвердил переговоры нидерландцев о трансфере Зиньковского и добавил, что в случае срыва переговоров вторым вариантом для игрока остаются «Химки».



В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский принял участие в 24 матчах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.