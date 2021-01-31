Эффектный гол защитника «Челси» Алонсо в матче с «Бёрнли». Видео
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся стартовый матч воскресной программы 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». Лондонцы одержали победу со счётом 2:0.
Хозяева забили второй гол на 84-й минуте матча — вингер Кристиан Пулишич с левого края исполнил подачу на ближний угол вратарской, где защитник Маркос Алонсо принял мяч на грудь, подработал коленом, положил корпус и с лёта пробил точно под перекладину.
Лондонский «Челси» в 21 матче набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (41) и «Лестер Сити» (39).
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