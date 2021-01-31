Стивен Джеррард: «МЮ» намного ближе к вершине, чем это было пару лет назад

Легенда «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.



«Думаю, „Манчестер Юнайтед“ всё ещё в гонке за титулом. Вы же видите, что они добились огромных успехов. Приход Бруну Фернандеша задал всем футболистам манкунианцев огромный толчок. Португалец придал команде уверенности. Эта история немного похожа на то, что сделал приход Вирджила ван Дейка в „Ливерпуль“. Сейчас можно подумать, что „МЮ“ ещё на пару шагов дальше от первого места, чем лидеры последних лет, но манкунианцы определённо намного ближе к вершине, чем это было пару лет назад», — цитирует Джеррарда Daily Mail.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). У «горожан» один матч в запасе.

Джеррард высказался о возможности возглавить «Ливерпуль» в будущем