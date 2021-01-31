«Ювентус» попробует подписать Скамакку в последние часы зимнего трансферного окна

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка, выступающий на правах аренды за «Дженоа», может пойти на повышение. В услугах 22-летнего итальянца заинтересован «Ювентус». Сделка может быть оформлена в последние часы зимнего трансферного окна, об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

«Дженоа» не горит желанием отпускать Скамакку. «Грифоны» опасаются остаться без кадровой вариативности в атакующей линии, ведь переход нападающего М'Байе Ньянга ещё официально не оформлен, а трансферное окно в Италии закроется уже сегодня.

Джандука Скамакка в сезоне-2020/2021 провёл за «Дженоа» 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сам итальянец готов покинуть стан «грифонов», ведь с приходом на тренерский мостик Давиде Баллардини он стал получать меньше игрового времени.