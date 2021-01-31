Шон Дайч: люди забывают, что между «Челси» и «Бёрнли» огромная пропасть

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Челси» (0:2).



«Сегодня победила лучшая команда. У меня нет никаких претензий. Во втором тайме футболисты „Челси“ были намного лучше. Мы были немного сбиты с толку, а „Челси“ постоянно наращивал темп матча. Такая игра моих игроков — заслуга соперника.



Иногда люди забывают, что между такой командой, как „Челси“, и нами огромная пропасть. Бывают дни, когда другие команды играют лучше нас и достигают нужного для себя результата. В течение всего сезона такое случается со всеми. Чтобы победить, вы должны создавать опасные моменты у чужих ворот. Сегодня мы этого не сделали», — приводит слова Дайча BBC.

Видео эффектного гола Маркоса Алонсо в матче с «Бёрнли»

Лондонский «Челси» в 21 матче набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 16-м месте.