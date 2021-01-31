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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: Салах — в старте. Фирмино — в запасе. Мане — вне заявки

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: Салах — в старте. Фирмино — в запасе. Мане — вне заявки
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Антонио.

Запасные: Мартин, Диоп, Бальбуэна, Фредерикс, Джонсон, Лансини, Ярмоленко, Ноубл, Одубеко.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Александер-Арнольд, Милнер, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Вейналдум, Шакири, Салах, Ориги.

Запасные: Келлехер, Адриан, Рис Уильямс, Цимикас, Неко Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Фирмино.

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте.

Садио Мане пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за мышечной травмы
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