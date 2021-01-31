«Лидс Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» в матче 21-го тура АПЛ

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 3:1.
Счёт был открыт хозяевами на 13-й минуте матча — Харви Барнс отдал передачу Джеймсу Мэддисону, тот прошёл вперёд и прострелил обратно на Барнса, который из штрафной пробил в левый нижний угол ворот.
Гости отыгрались уже в следующей атаке. Нападающий Патрик Бэмфорд выполнил разрезающий пас на защитника Стюарта Далласа, который в касание пробил низом в дальний угол.
На 70-й минуте гости вышли вперёд — вингер «павлинов» Рафинья мягким навесом нашёл в штрафной Патрика Бэмфорда, который подработал мяч себе под левую ногу и роскошным ударом пробил в дальний угол под перекладину.
Окончательный счёт на 84-й минуте установил полузащитник гостей Джек Харрисон, поразив уже пустые ворота. Голевая передача вновь на счету Патрика Бэмфорда.
«Лидс Юнайтед» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер» (39) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).
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