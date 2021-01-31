«Ниндзя». Ибрагимович показал свой гол на тренировке «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на своей странице в «Твиттере» выложил видео гола, который он забил на тренировке «россонери».
«Ниндзя», — подписал шведский футболист ролик.
Ибрагимович может пропустить до 10 матчей, если его признают виновным в проявлении расизма по отношению к нападающему «Интера» Ромелу Лукаку. Сообщалось, что Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на один матч за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди и занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал обоим игрокам жёлтую карточку.
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