«Аталанта» проиграла «Лацио», Миранчука заменили на 54-й минуте

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:1.
Уже на 3-й минуте счёт открыл защитник «Лацио» Адам Марушич. Рейна сделал длинный вынос вперёд, римляне навязали борьбу, Марушич подхватил мяч и на исполнение пробил в дальнюю девятку. Хоакин Корреа забил второй гол гостей. После выноса вперёд от Рейны Иммобиле поборолся и сделал скидку вперёд — Корреа подхватил мяч, убежал один на один, обыграл голкипера и поразил пустые ворота.
На 79-й минуте Марио Пашалич отыграл один мяч. Ламмерс сделал передачу к штрафной, Мурьель красиво развернулся, выскочил один на один и пробил в штангу, а Пашалич с трёх метров добил мяч в пустые ворота. Спустя три минуты Ведат Мурики забил третий гол «Лацио».
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменён на 54-й минуте. «Лацио» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в таблице Серии А, обогнав «Аталанту» (36).
Результаты других матчей Серии А:
«Кальяри» — «Сассуоло» — 1:1
«Кротоне» — «Дженоа» — 0:3.
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