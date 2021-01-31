«ПСЖ» сенсационно проиграл одному из главных аутсайдеров чемпионата Франции

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» отправился в гости к скромному «Лорьяну», который идёт в зоне вылета. Встреча проходила на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 3:2.
В этом матче ожидалось тотальное доминирование «ПСЖ», но по факту всё получилось иначе. Игра была равной, а единственный реальный перевес «парижан» заключался в проценте владения мячом. В остальных компонентах «Лорьян» не уступил именитому сопернику или даже переиграл его. Так, счёт в матче открыли именно оранжево-чёрные — на 36-й минуте отличился Лоран Абержель. Но уже на 45-й минуте «ПСЖ» сравнял счёт усилиями Неймара.
Второй тайм начался для «парижан» весьма оптимистично — на 57-й минуте Неймар записал на свой счёт дубль, реализовав пенальти. После этого команда Почеттино расслабилась, за что поплатилась в концовке встречи. Сначала «Лорьян» сравнял счёт на 80-й минуте: гол забил Йоан Висса. А уже на 90+2-й минуте Теремас Моффи вырвал для оранжево-чёрных победу.
Теперь «Лорьян» крайне близок к тому, чтобы выбраться из зоны вылета, а «ПСЖ» вновь съезжает на вторую строчку турнирной таблицы, пропустив вперёд «Лион». Гандикап «ткачей» перед «парижанами» составляет одно очко.
- 31 января 2021
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