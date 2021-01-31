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«ПСЖ» сенсационно проиграл одному из главных аутсайдеров чемпионата Франции

«ПСЖ» сенсационно проиграл одному из главных аутсайдеров чемпионата Франции
Футбол / Франция 0
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В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» отправился в гости к скромному «Лорьяну», который идёт в зоне вылета. Встреча проходила на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 3:2.

В этом матче ожидалось тотальное доминирование «ПСЖ», но по факту всё получилось иначе. Игра была равной, а единственный реальный перевес «парижан» заключался в проценте владения мячом. В остальных компонентах «Лорьян» не уступил именитому сопернику или даже переиграл его. Так, счёт в матче открыли именно оранжево-чёрные — на 36-й минуте отличился Лоран Абержель. Но уже на 45-й минуте «ПСЖ» сравнял счёт усилиями Неймара.

Второй тайм начался для «парижан» весьма оптимистично — на 57-й минуте Неймар записал на свой счёт дубль, реализовав пенальти. После этого команда Почеттино расслабилась, за что поплатилась в концовке встречи. Сначала «Лорьян» сравнял счёт на 80-й минуте: гол забил Йоан Висса. А уже на 90+2-й минуте Теремас Моффи вырвал для оранжево-чёрных победу.

Теперь «Лорьян» крайне близок к тому, чтобы выбраться из зоны вылета, а «ПСЖ» вновь съезжает на вторую строчку турнирной таблицы, пропустив вперёд «Лион». Гандикап «ткачей» перед «парижанами» составляет одно очко.

Франция - Лига 1. 22-й тур
31 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Абергель – 36'   1:1 Неймар – 45' (пен)   1:2 Неймар – 58' (пен)   2:2 Висса – 80'   3:2 Моффи – 90+1'
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