Садио Мане пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за мышечной травмы

Сегодня, 31 января, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».



Как сообщается в официальном «твиттере» мерсисайдцев, нападающий Садио Мане пропустит сегодняшний матч из-за незначительной мышечной травмы.

Фотографию можно увидеть на странице «Ливерпуля» в "Твиттере".

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл 19 матчей в АПЛ и забил 7 мячей, а также отдал три результативные передачи.



Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» начнётся в 19:30 мск.



Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).