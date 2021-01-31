Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Садио Мане пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за мышечной травмы

Садио Мане пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за мышечной травмы
Футбол / Англия 0

Сегодня, 31 января, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».

Как сообщается в официальном «твиттере» мерсисайдцев, нападающий Садио Мане пропустит сегодняшний матч из-за незначительной мышечной травмы.

Фотографию можно увидеть на странице «Ливерпуля» в "Твиттере".

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл 19 матчей в АПЛ и забил 7 мячей, а также отдал три результативные передачи.

Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» начнётся в 19:30 мск.

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: Салах — в старте. Фирмино — в запасе. Мане — вне заявки
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021