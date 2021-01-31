Садио Мане пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за мышечной травмы
Сегодня, 31 января, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».
Как сообщается в официальном «твиттере» мерсисайдцев, нападающий Садио Мане пропустит сегодняшний матч из-за незначительной мышечной травмы.
Фотографию можно увидеть на странице «Ливерпуля» в "Твиттере".
В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл 19 матчей в АПЛ и забил 7 мячей, а также отдал три результативные передачи.
Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» начнётся в 19:30 мск.
Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: Салах — в старте. Фирмино — в запасе. Мане — вне заявки
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