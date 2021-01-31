У форварда «Бетиса» Санабрии обнаружили коронавирус во время перехода в «Торино»

«Торино» объявил о подписании контракта с нападающим «Бетиса» Антонио Санабрией. Во время медобследования у футболиста был обнаружен коронавирус.

«Мы рады сообщить о приобретении прав на футболиста Антонио Санабрию. Нападающий подписал четырёхлетний контракт. „Торино“ тепло приветствует Санабрию!

В рамках медицинских осмотров и последующих проверок у игрока был обнаружен COVID-19. Санабрия, у которого нет симптомов заболевания и который ещё не контактировал с командой, был немедленно помещён в изоляцию", — говорится в сообщении пресс-службы туринцев.

По информации портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 10 млн. Парагвайский нападающий — воспитанник «Барселоны». В составе «Бетиса» выступал с 2016 года.