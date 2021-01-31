Нападающий «Лестера» Демарай Грей перешёл в «Байер»

Фланговый нападающий «Лестер Сити» Демарай Грей продолжит карьеру в Германии. 24-летний игрок подписал контракт с «Байером», о чём информирует официальный сайт леверкузенского клуба.
Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. По данным СМИ, сумма сделки составила порядка € 2,25 млн. Столь низкий ценник обусловлен тем, что контракт Грея с «Лестером» истекал уже ближайшим летом. Поэтому «лисы» продали Демарая сейчас по сниженному прайсу, чтобы не отпускать его через пять месяцев совершенно бесплатно, на правах свободного агента.
Грей пополнил стан «Лестера» в 2016 году. После прихода на тренерский мостик «лис» Брендана Роджерса вингер стал получать мало игрового времени. В нынешнем сезоне он провёл за основную команду «Лестера» всего два матча.
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