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«Челси» — «Бёрнли»: видеообзор первой победы Томаса Тухеля на Туманном Альбионе

«Челси» — «Бёрнли»: видеообзор первой победы Томаса Тухеля на Туманном Альбионе
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». Лондонцы одержали победу со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 40-й минуте — вингер лондонцев Каллум Хадсон-Одои сделал скрытую передачу на защитника Сесара Аспиликуэту, и тот ударом в касание направил мяч в дальний верхний угол ворот гостей.

Окончательный счёт на 84-й минуте установил испанский защитник хозяев Маркос Алонсо, пробив с лёта точно под перекладину.

Видеообзор матча «Челси» — Бёрнли" в 21-м туре АПЛ сезона-2020/2021

Лондонский «Челси» в 21 матче набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

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