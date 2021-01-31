«Алавес» арендовал форварда «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри перебрался в «Алавес» на правах аренды. Об этом сообщает официальная пресс-служба испанского клуба.
Стороны подписали арендное соглашение до конца нынешнего сезона. При этом «МЮ», по данным СМИ, не захотел предоставлять «Алавесу» опцию первоочерёдного выкупа игрока.
В текущем сезоне Пеллистри не сыграл ни одного матча в составе основной команды «Манчестер Юнайтед». На его счету лишь 8 игр, 3 гола и 1 результативная передача за дубль «красных дьяволов».
Напомним, весной 2020 года Пеллистри интересовался мадридский «Реал», однако до официального предложения от «сливочных» дело так и не дошло. После этого Факундо перешёл из «Пеньяроля» в «Манчестер Юнайтед».
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