«Атлетико» обыграл «Кадис» и увеличил отрыв от «Реала» до 10 очков

В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 4:2.

на 28-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Спустя семь минут форвард «Кадиса» Альваро Негредо сравнял счёт. Полузащитник Сауль Ньигес вывел «Атлетико» вперёд. На 50-й минуте Суарес оформил дубль, реализовав пенальти. На 71-й минуте Негредо сделал дубль. В концовке встречи Коке с передачи

Анхеля Корреа установил окончательный счёт.

«Атлетико» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (24) располагается на 13-м месте. Ближайшим преследователем «Атлетико» остаётся мадридский «Реал» (40).