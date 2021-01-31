«Атлетико» обыграл «Кадис» и увеличил отрыв от «Реала» до 10 очков
В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 4:2.
на 28-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Спустя семь минут форвард «Кадиса» Альваро Негредо сравнял счёт. Полузащитник Сауль Ньигес вывел «Атлетико» вперёд. На 50-й минуте Суарес оформил дубль, реализовав пенальти. На 71-й минуте Негредо сделал дубль. В концовке встречи Коке с передачи
Анхеля Корреа установил окончательный счёт.
«Атлетико» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (24) располагается на 13-м месте. Ближайшим преследователем «Атлетико» остаётся мадридский «Реал» (40).
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