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«Атлетико» обыграл «Кадис» и увеличил отрыв от «Реала» до 10 очков

«Атлетико» обыграл «Кадис» и увеличил отрыв от «Реала» до 10 очков
Футбол / Испания 0

В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 4:2.

на 28-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Спустя семь минут форвард «Кадиса» Альваро Негредо сравнял счёт. Полузащитник Сауль Ньигес вывел «Атлетико» вперёд. На 50-й минуте Суарес оформил дубль, реализовав пенальти. На 71-й минуте Негредо сделал дубль. В концовке встречи Коке с передачи
Анхеля Корреа установил окончательный счёт.

«Атлетико» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (24) располагается на 13-м месте. Ближайшим преследователем «Атлетико» остаётся мадридский «Реал» (40).

Испания - Примера. 21-й тур
31 января 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Суарес – 28'   1:1 Негредо – 35'   1:2 Ньигес – 44'   1:3 Суарес – 50' (пен)   2:3 Негредо – 71'   2:4 Коке – 88'
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