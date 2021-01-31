Бывший вратарь «Ростова», пропустивший 10 голов от «Сочи», перейдёт в латвийский клуб

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов, который выходил в основном составе в скандальном матче c «Сочи» (1:10), продолжит карьеру в чемпионате Латвии, сообщает Sport24.
18-летний Попов перейдёт в «Валмиеру», состав которой также пополнят его одногодки защитник «Рубина» Виктор Александров и хавбек «Химок» Валерий Чупин.
«Валмиера» закончила сезон на третьем месте и отобралась в первый квалификационный раунд Лиги Европы в 2021 году. Попов покинул ростовский клуб в декабре 2020 года.
Напомним, Попов стоял в воротах «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с «Сочи» (1:10). Тогда за «Ростов» играли футболисты моложе 20 лет, потому что у шести игроков основного состава был выявлен коронавирус. Попов отразил пенальти в исполнении форварда «Сочи» Антона Заболотного и установил рекорд турнира по количеству сейвов.
- 31 января 2021
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