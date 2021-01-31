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Салах обводящим ударом в дальний угол открывает счёт в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Салах обводящим ударом в дальний угол открывает счёт в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 70-я минута матча, счёт 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Красные открыли счёт на 57-й минуте — нападающий Мохамед Салах на краю штрафной получил передачу от полузащитника Кёртиса Джонса, выйдя на поле несколькими секундами ранее на замену, сместился в штрафную и отличным обводящим ударом поразил дальний угол ворот.

Видео первого гола Махамеда Салаха в матче 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Вест Хэмом»

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

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