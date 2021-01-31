Гарет Бэйл — в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Брайтоном». Кейн вне заявки

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Тоттенхэм Хотспур» на заключительный матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Велтман, Уэбстер, Марч, Мак Аллистер, Биссума, Троссард, Гросс, Мопе.



Запасные: Уолтон, Бёрн, Лаллана, Модер, Альсате, Коннолли, Тау, Искьердо, Зачири.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Родон, Алдервейрелд, Санчес, Сиссоко, Дэвис, Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Бергвейн, Бэйл.



Запасные: Харт, Доэрти, Танганга, Уинкс, Дайер, Ламела, Моура, Винисиус, Девайн.

Второй раз в сезоне в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч АПЛ выйдет нападающий Гарет Бэйл. Валлиец заменит Гарри Кейна, получившего травму в первом тайме матча с «Ливерпулем» (1:3).



«Шпоры» в 19 встречах набрали 33 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (18) — на 17-м месте.