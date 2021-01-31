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«Лилль» обыграл «Дижон» и вырвался в лидеры чемпионата Франции

«Лилль» обыграл «Дижон» и вырвался в лидеры чемпионата Франции
Футбол / Франция 0
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В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал на своём поле «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась минимальной победой хозяев (1:0).

«Лилль» подошёл к матчу в статусе явного фаворита, ведь «Дижон» является одним из главных аутсайдеров внутреннего чемпионата. Однако лёгкой прогулки для «догов» не получилось, гости оказали достойное сопротивление. Судьбу матча решил всего один гол — победное взятие ворот на 29-й минуте оформил Юсуф Язиджи.

Первый тайм прошёл под диктовку «Лилля», а во второй половине встречи «доги» намеренно отдали инициативу «Дижону» и сыграли на удержание счёта. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев.

Три набранных очка позволили «Лиллю» вырваться в лидеры чемпионата Франции. Отрыв «догов» от ближайшего преследователя — «Лиона» — сейчас составляет два очка. На третьей строчке в турнирной таблице располагается «ПСЖ», который отстаёт от лидера на три балла.

Франция - Лига 1. 22-й тур
31 января 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 Язиджи – 29'
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