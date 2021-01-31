«Лилль» обыграл «Дижон» и вырвался в лидеры чемпионата Франции

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал на своём поле «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась минимальной победой хозяев (1:0).
«Лилль» подошёл к матчу в статусе явного фаворита, ведь «Дижон» является одним из главных аутсайдеров внутреннего чемпионата. Однако лёгкой прогулки для «догов» не получилось, гости оказали достойное сопротивление. Судьбу матча решил всего один гол — победное взятие ворот на 29-й минуте оформил Юсуф Язиджи.
Первый тайм прошёл под диктовку «Лилля», а во второй половине встречи «доги» намеренно отдали инициативу «Дижону» и сыграли на удержание счёта. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев.
Три набранных очка позволили «Лиллю» вырваться в лидеры чемпионата Франции. Отрыв «догов» от ближайшего преследователя — «Лиона» — сейчас составляет два очка. На третьей строчке в турнирной таблице располагается «ПСЖ», который отстаёт от лидера на три балла.
- 31 января 2021
-
21:41
-
21:41
-
21:40
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:08
-
21:07
-
21:01
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:35
-
20:22
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:41
-
18:36
-
18:31
-
18:23
-
18:10
-
18:08