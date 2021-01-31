«Зенит» начал второй этап сборов в ОАЭ. Азмун и Ракицкий пока не тренируются
Пресс-служба «Зенита» сообщила о начале второго этапа сборов в ОАЭ.
«Зенит» приступил ко второму этапу тренировочных сборов в Дубае. Вместе с командой начали работать Артём Дзюба и Андрей Лунёв, прилетевшие из Санкт-Петербурга.
В занятии не принимали участия Сердар Азмун (восстанавливается после травмы), Ярослав Ракицкий (вернётся в Дубай сегодня вечером) и Кирилл Щетинин, улетевший восстанавливаться в Санкт-Петербург. По индивидуальной программе работал Александр Ерохин.
Тренировка началась в 17:00 по местному времени и длилась час. После короткой разминки игроки выполняли беговую работу и провели серию квадратов. Завтра «Зенит» продолжит работать в двухразовом режиме", — говорится в сообщении пресс-службы петербуржцев.
Дзюба и Лунёв присоединились к «Зениту» на сборах в Дубае. Фото
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