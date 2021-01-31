Вся палитра эмоций во время замены Джеймса Милнера в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 75-я минута, счёт 2:0 в пользу мерсисайдцев.
На 57-й минуте случился забавный эпизод — полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, уходя на замену, был явно этим недоволен и попытался пройти мимо главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Немец остановил полузащитника и подробно объяснил англичанину причину такого решения. Интересно, что вышедший вместо Милнера на поле Кёртис Джонс через несколько секунд отдал голевую передачу на Мохамеда Салаха во время первого взятия ворот в матче. Уже после гола камеры зафиксировали объятия Клоппа и Милнера.
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Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).
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