«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 57-й минуте — нападающий Мохамед Салах получил мяч от полузащитника Кёртиса Джонса, вошёл в штрафную и с левой ноги пробил кручёным в левый же угол, под перекладину.
Видео первого гола Махамеда Салаха в матче
На 68-й минуте гости увеличили своё преимущество. Всё тот же Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Шердана Шакири, который дальним навесом уже в штрафную снова нашёл египтянина, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабианского.
Видео второго гола Мохамеда Салаха в матче с «Вест Хэмом»
На 84-й минуте полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум довёл счёт до разгромного.
Видео гола Жоржиньо Вейналдума
Однако хозяева успели забить гол престижа — на 87-й минуте подачу с углового замкнул защитник «молотобойцев» Крэйг Доусон.
Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (35) — на 5-м месте.
- 31 января 2021
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