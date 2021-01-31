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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте — нападающий Мохамед Салах получил мяч от полузащитника Кёртиса Джонса, вошёл в штрафную и с левой ноги пробил кручёным в левый же угол, под перекладину.

Видео первого гола Махамеда Салаха в матче

На 68-й минуте гости увеличили своё преимущество. Всё тот же Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Шердана Шакири, который дальним навесом уже в штрафную снова нашёл египтянина, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабианского.

Видео второго гола Мохамеда Салаха в матче с «Вест Хэмом»

На 84-й минуте полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум довёл счёт до разгромного.

Видео гола Жоржиньо Вейналдума

Однако хозяева успели забить гол престижа — на 87-й минуте подачу с углового замкнул защитник «молотобойцев» Крэйг Доусон.

Видео гола Крэйга Доусона

Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (35) — на 5-м месте.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
31 января 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 57'   0:2 Салах – 68'   0:3 Вейналдум – 84'   1:3 Доусон – 87'
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