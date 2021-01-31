Нападающий «Шеффилд Юнайтед» может перейти в ЦСКА

ЦСКА продолжает поиск нового нападающего. Сейчас на радары селекционной службы «армейцев» попал Ли Муссе из «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает The Sun.

Сам Муссе положительно смотрит на вариант покинуть «Шеффилд», ведь футболист недоволен своим статусом в команде. В сезоне-2020/2021 Ли провёл в составе «клинков» лишь 7 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.

Кроме того, у Муссе натянутые отношения с руководством «Шеффилд Юнайтед» после прошлогодней автомобильной аварии, в которую попал футболист.

Действующий контракт 24-летнего француза с «клинками» рассчитан до лета 2022 года. Сейчас «Шеффилд» идёт на последнем месте в АПЛ, что также наталкивает Муссе на мысли о смене прописки. Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе ЦСКА к Дженку Тосуну из «Эвертона».