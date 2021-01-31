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«Краснодар» в течение одного дня сыграет с «Ростовом» и «Локомотивом»

«Краснодар» в течение одного дня сыграет с «Ростовом» и «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда 4 февраля сыграет товарищеские матчи с «Локомотивом» и «Ростовом».

«Определились соперники в первый #MatchDay сбора в Испании, который назначен на 4 февраля. «Быки» в ближайший четверг разными составами проведут два спарринга с «Локомотивом» и «Ростовом». Время начала игр узнаем позже. Трансляции запланированы на нашем YouTube-канале!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Напомним, 27 января «быки» провели две товарищеские встречи. Сначала «Краснодар» одержал победу в матче с «Ригой»: встреча завершилась со счётом 1:0. Затем клуб переиграл солигорский «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась со счётом 2:0.

«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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