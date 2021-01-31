Юрген Клопп пошутил в ответ на вопрос о предстоящем трансфере «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп иронично прокомментировал информацию об интересе мерсисайдцев к защитнику «Престон Норт Энд» Бену Дэвису.



«Бен Дэвис, «Тоттенхэм»… Мне нечего сказать об этом. Когда у нас на поле такой состав, как в матче с «Вест Хэмом», нехватка защитников — не проблема для нас. Проблемы возникнут лишь в том случае, если случится что-то ещё непредвиденное», — приводит слова немецкого специалиста BBC.



Сегодня, 31 января, в английских СМИ появилась информация о том, что «Ливерпуль» близок к приобретению защитника «Престон Норт Энд» Бена Дэвиса. 25-летний футболист является воспитанником академии «Престона». Портал Transfermarkt оценивает англичанина в € 2,4 млн.



Футболист «Престона» — полный тёзка валлийскому защитнику «Тоттенхэм Хотспур» Бену Дэвису.

Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.