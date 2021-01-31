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«Без футбола свою жизнь не представляю вообще». Дзюба вернулся после коронавируса

«Без футбола свою жизнь не представляю вообще». Дзюба вернулся после коронавируса
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вернулся в строй после коронавируса. Российский форвард записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку во время болезни, а также врачей, которые его вылечили.

«Хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за теплоту, за добрые слова. Очень много писали смс, в директ и просто волновались. Мне очень приятно, спасибо вам огромное за это. Я это очень ценю.

Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам и особенно по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю вообще. Может быть, когда-то это изменится. Но безумно рад был оказаться на поле, потренироваться. Завтра будет ещё две тренировки, нужно будет навёрстывать упущенное. Надеюсь, мы это сможем. Спасибо огромное за доброту. Берегите себя, родных, болезнь очень непростая. И огромное спасибо врачам, вы — золотые люди», — сказал Дзюба в своём «Инстаграме».

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