«Тоттенхэм», уступив на выезде «Брайтону», проиграл второй матч подряд в АПЛ

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся заключительный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 17-й минуте матча — немецкий полузащитник «чаек» Паскаль Гросс получил пас на правом краю чужой штрафной и прострелил низом в центр точно на вингера Леандро Троссарда — бельгиец ударом в касание отправил мяч точно в угол ворот.
Для «шпор» это поражение стало вторым подряд — в четверг, 28 января, в матче 20-го тура АПЛ они дома проиграли «Ливерпулю» (1:3).
Подопечные Жозе Моуринью в 20 матчах набрали 33 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (21) — на 17-м месте. Подопечные Грэма Поттера оторвались от зоны вылета на семь очков.
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