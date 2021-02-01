«Брайтон» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне АПЛ

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся заключительный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Хозяева одержали первую победу на домашнем стадионе в нынешнем сезоне АПЛ. Матч со «шпорами» был одиннадцатой встречей «чаек» на стадионе «Зе Амекс» в чемпионате Англии сезона-2020/2021. В десяти предыдущих матчах подопечные Грэма Поттера шесть раз сыграли вничью и четырежды проиграли.
Единственный гол в матче на 17-й минуте забил вингер хозяев Леандро Тросард.
Видео победного гола «Брайтона» в матче с «Тоттенхэмом»
Подопечные Жозе Моуринью в 20 матчах набрали 33 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (21) — на 17-м месте. Подопечные Грэма Поттера оторвались от зоны вылета на семь очков.
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