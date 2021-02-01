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Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону» и выйти на третье место в Серии А

Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону» и выйти на третье место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Рома» переиграла «Верону». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1.

На 20-й минуте счёт открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини, ему ассистировал хавбек Лоренцо Пеллегрини. Полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество «Ромы» спустя две минуты, голевую передачу отдал Борха Майораль. Ещё через семь минут Майораль довёл счёт до разгромного. Во втором тайме полузащитник «Вероны» Эбрима Колли отыграл один мяч, ему ассистировал Даниел Беса.

«Рома» в 20 матчах набрала 40 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (30) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (46).

Италия - Серия А. 20-й тур
31 января 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Верона
Верона
1:0 Манчини – 20'   2:0 Мхитарян – 22'   3:0 Майораль – 29'   3:1 Колли – 62'
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