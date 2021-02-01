Маркус Берг назвал самого сложного соперника в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг считает «Зенит» самым серьёзным соперником в России. Кроме того, 34-летний шведский форвард рассказал, на каких стадионах РПЛ ему сложнее всего играть.

«Самый серьёзный соперник в РПЛ? Во-первых, «Зенит». Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее.

Не только в России, а везде сложно на маленьком стадионе с искусственной травой, особенно жарким летним днем. Самый кайф — играть на больших аренах, с высокими трибунами и громкими выездными фанатами; пусть они болеют против нас, зато мотивируют!», — сказал Берг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, последняя встреча «Краснодара» и «Зенита» состоялась 8 ноября. Тогда сине-бело-голубые переиграли «быков» со счётом 3:1.

Полное интервью с Бергом читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 февраля.