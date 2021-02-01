Маркус Берг оценил перспективы Матвея Сафонова в сборной России

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг оценил возможности и перспективы 21-летнего российского голкипера Матвея Сафонова.
«Очень талантливый вратарь и настоящий атлет. Выкладывается на тренировках, ничего не боится, всегда готов сыграть на выходе, даже если игрок летит ему прямо в лицо. Он молодой, но уже оброс опытом больших матчей. Уверен, скоро он станет первым номером сборной России. У него яркое будущее!» — сказал Берг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Напомним, ранее экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев назвал Сафонова лучшим вратарём России в 2020 году. Однако восторг от игры Матвея испытывают не все. Так, вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко ранее заявил, что в Сафонове нет ничего особенного.
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