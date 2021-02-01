Берг: в сборной Ибрагимович всегда делал то, что ему хочется

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями от совместного пребывания в сборной Швеции со Златаном Ибрагимовичем.

«С Ибрагимовичем мы общались только в сборной, где Златан — лидер и пример для молодых игроков. Много требовал от партнёров и сам показывал класс. Когда он говорил — все слушали, когда что-то делал — все старались повторить за ним.

В сборной мы не так часто занимались в зале, плюс Златан всегда делал то, что ему хочется. Не все смогут поддерживать себя в отличной форме так долго, когда ты два метра ростом и весишь под 100 килограмм. Так что Златан машина и феномен», — сказал Берг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Маркус Берг провёл за национальную команду Швеции 82 матча, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.