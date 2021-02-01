Берг рассказал о своей реакции на ошибки Кайо в Лиге чемпионов и РПЛ

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг ответил на вопрос о своей реакции на ошибки Кайо в матчах Лиги чемпионов и РПЛ. Опытный шведский форвард поднял тему взаимной поддержки и командного духа.
«Игроки должны поддерживать друг друга, мы же одна команда! Плохо, когда атакуют кого-то одного, ещё и со стороны. Я и сам был в похожей ситуации: ты живёшь футболом каждый час своего дня, тренируешься, восстанавливаешься; в такие дни лучше не нарушать этот график, а думать только об играх и не зацикливаться на оскорблениях.
Если игрока надо поддержать — мы поддержим. Если надо дать по заднице и сказать «ни о чём не переживай» — тоже сделаем! Будут трудности — пройдём их вместе! Я помогу партнёру, он поможет мне, в итоге все мы сделаем лучше команде», — сказал Берг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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