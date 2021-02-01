Маркус Берг объяснил сдержанную реакцию на свои голы

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг объяснил, почему в последнее время стал сдержанно праздновать свои голы.

«Это пришло с возрастом. В молодости я бурно радовался голам и успешным матчам, а потом осознал: даже если оформишь хет-трик, ты не лучший в мире футболист, если провалишь игру — не худший. Нужно рационально оценивать себя, и тогда у спортсмена всё будет хорошо», — сказал Берг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Всего на счету Берга 270 голов на взрослом уровне за сборную Швеции и клубы. Наиболее результативным для Маркуса выдался период в «Панатинаикосе», в составе которого он забил 95 голов. За «Краснодар» Берг уже отличился 21 раз в 55 матчах.