Маркус Берг объяснил сдержанную реакцию на свои голы
Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг объяснил, почему в последнее время стал сдержанно праздновать свои голы.
«Это пришло с возрастом. В молодости я бурно радовался голам и успешным матчам, а потом осознал: даже если оформишь хет-трик, ты не лучший в мире футболист, если провалишь игру — не худший. Нужно рационально оценивать себя, и тогда у спортсмена всё будет хорошо», — сказал Берг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Всего на счету Берга 270 голов на взрослом уровне за сборную Швеции и клубы. Наиболее результативным для Маркуса выдался период в «Панатинаикосе», в составе которого он забил 95 голов. За «Краснодар» Берг уже отличился 21 раз в 55 матчах.
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В детстве Берг защищался от шайбы подушкой, а теперь не реагирует на критику Златана.
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