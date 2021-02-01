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Лионель Месси забил 650-й гол за «Барселону»

Лионель Месси забил 650-й гол за «Барселону»
Футбол / Испания 0

В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.Один из голов за сине-гранатовых забил Лионель Месси.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, аргентинский нападающий забил 650-й гол за «Барселону» во всех турнирах. В рамках испанской Примеры он забил 456 голов.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Барселона» в 20 матчах набрала 40 очков и по дополнительным показателям обогнала в таблице Примеры мадридский «Реал» (40). «Атлетик» (24) занимает 11-е место.

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