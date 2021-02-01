Лионель Месси забил 650-й гол за «Барселону»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.Один из голов за сине-гранатовых забил Лионель Месси.
Как сообщается в «твиттере» OptaJose, аргентинский нападающий забил 650-й гол за «Барселону» во всех турнирах. В рамках испанской Примеры он забил 456 голов.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
«Барселона» в 20 матчах набрала 40 очков и по дополнительным показателям обогнала в таблице Примеры мадридский «Реал» (40). «Атлетик» (24) занимает 11-е место.
- 1 февраля 2021
-
01:54
-
01:34
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:39
-
00:26
-
00:20
-
00:16
-
00:06
- 31 января 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:19
-
23:07
-
22:57
-
22:41
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:41
-
21:40
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:08
-
21:07
-
21:01
-
21:01
-
21:00