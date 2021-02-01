Глава Ла Лиги отреагировал на скандал вокруг утечки данных контракта Месси

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о ситуации с утечкой данных контракта нападающего и капитана команды Лионеля Месси.
Тяжелое финансовое положение «Барселоны», как и других крупных клубов — это вина не Месси, а разрушительных последствий COVID-19. Без пандемии доходы, полученные от лучшего игрока в истории, компенсируют эти затраты. Некоторые СМИ несправедливо относятся к этому вопросу. Некоторые СМИ не относятся к этому вопросу объективно», — написал Тебас в своём «твиттере».
Напомним, испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуб из-за утечки информации о его контракте.
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