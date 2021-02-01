«Бешикташ» объявил о переходе Дженка Тосуна, которым интересовался ЦСКА

Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун перешёл в «Бешикташ». Об этом сообщается в официальном «твиттере» турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов отпустить Тосуна в аренду при условии, что арендовавший его клуб полностью покроет футболисту зарплату.

Тосун перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа» за € 22,5. В нынешнем сезоне провёл за «ирисок» всего 7 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что Тосун был близок к переходу в ЦСКА. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего турка в € 7 млн.

На данный момент «Бешикташ» находится на втором месте турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 44 очка.