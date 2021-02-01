«Бешикташ» объявил о переходе Дженка Тосуна, которым интересовался ЦСКА
Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун перешёл в «Бешикташ». Об этом сообщается в официальном «твиттере» турецкого клуба.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов отпустить Тосуна в аренду при условии, что арендовавший его клуб полностью покроет футболисту зарплату.
Тосун перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа» за € 22,5. В нынешнем сезоне провёл за «ирисок» всего 7 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что Тосун был близок к переходу в ЦСКА. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего турка в € 7 млн.
На данный момент «Бешикташ» находится на втором месте турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 44 очка.
Отец Тосуна: мы уже договорились с ЦСКА, но не смогли отказать президенту «Бешикташа»
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
03:00
-
02:45
-
02:25
-
01:54
-
01:34
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:39
-
00:26
-
00:20
-
00:16
-
00:06
- 31 января 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:19
-
23:07
-
22:57
-
22:41
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:41
-
21:40
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:08
-
21:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам