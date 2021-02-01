«Спартак» заплатит за трансфер Промеса € 7,5 — 10 млн

«Аякс» вероятнее всего продаст нападающего Квинси Промеса в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

Как сообщает источник, 30 января состоялась встреча технического директора «Аякса» Марка Овермарса с главным тренером клуба Эриком тен Хагом, на которой они решили заменить Промеса. Сообщается, что сумма трансфера игрока в «Спартак» может составить от € 7,5 млн до € 10 млн

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Аякс» сильно продвинулись в переговорах по Промесу.

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.