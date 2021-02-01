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Куман высказался об обнародованных данных контракта Месси

Куман высказался об обнародованных данных контракта Месси
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал утечку данных контракта нападающего Лионеля Месси.

«Кто бы ни сообщил о контракте Месси, у него не может быть будущего в «Барселоне». Все, что писали о Месси в прессе, было сделано со злым умыслом. Мы должны попытаться понять, как это могло появиться в прессе. Мы должны сконцентрироваться на нашем сезоне. В последнее время у команды всё в порядке. Мы выиграли много матчей. Нам не нужно сосредотачиваться на этом вопросе, но есть люди, которые хотят навредить «Барселоне» и Месси», — приводит слова Кумана Goal.

Напомним, испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуб из-за утечки информации о его контракте.

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