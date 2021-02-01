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Шокирующие детали контракта Месси и возможное громкое возвращение в РПЛ. Главное к утру

Скандал в «Барселоне», «Спартак» может в ближайшие дни осуществить громкий переход и яркое высказывание норвежской лыжницы – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Месси разъярён обнародованием данных контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб.

2. «Спартак» и «Аякс» сильно продвинулись в переговорах по Промесу, игрок близок к переходу.



3. Норвежка Венг, которую подрезали на финише в спринте в лыжных гонках, призналась, что хотела «включить Большунова».



4. Гасперини поставил под сомнение стабильное появление в старте Миранчука.



5. «Барселона» вырвала победу у «Атлетика» и обогнала «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги.

6. «Тоттенхэм», уступив на выезде «Брайтону», проиграл второй матч подряд в АПЛ.

7. «Каролина» в серии буллитов обыграла «Даллас», у Худобина 37 сейвов и голевая передача.

8. «Миннесота» дожала «Колорадо» в овертайме. У Капризова голевая передача.