Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шокирующие детали контракта Месси и возможное громкое возвращение в РПЛ. Главное к утру

Шокирующие детали контракта Месси и возможное громкое возвращение в РПЛ. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Скандал в «Барселоне», «Спартак» может в ближайшие дни осуществить громкий переход и яркое высказывание норвежской лыжницы – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Месси разъярён обнародованием данных контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб.

2. «Спартак» и «Аякс» сильно продвинулись в переговорах по Промесу, игрок близок к переходу.

3. Норвежка Венг, которую подрезали на финише в спринте в лыжных гонках, призналась, что хотела «включить Большунова».

4. Гасперини поставил под сомнение стабильное появление в старте Миранчука.

5. «Барселона» вырвала победу у «Атлетика» и обогнала «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги.

6. «Тоттенхэм», уступив на выезде «Брайтону», проиграл второй матч подряд в АПЛ.

7. «Каролина» в серии буллитов обыграла «Даллас», у Худобина 37 сейвов и голевая передача.

8. «Миннесота» дожала «Колорадо» в овертайме. У Капризова голевая передача.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021