«Барселона» выплатит Месси в июле € 39 млн за лояльность, даже если он покинет клуб

Испанское издание AS, ссылаясь на опубликованные детали контракта звёздного форварда Лионеля Месси с «Барселоной», раскрывает ещё одну важную составляющую соглашения.

Так, стало известно, что в июле этого года, вне зависимости от того, покинет Месси каталонский клуб или нет, он получит бонус за лояльность в размере € 39 млн, прописанный по контракту.

Напомним, что испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Различные бонусы за лояльность, указанные в соглашении, доходят до отметки в € 78 млн.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».