«Барселона» выплатит Месси в июле € 39 млн за лояльность, даже если он покинет клуб

Испанское издание AS, ссылаясь на опубликованные детали контракта звёздного форварда Лионеля Месси с «Барселоной», раскрывает ещё одну важную составляющую соглашения.
Так, стало известно, что в июле этого года, вне зависимости от того, покинет Месси каталонский клуб или нет, он получит бонус за лояльность в размере € 39 млн, прописанный по контракту.
Напомним, что испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Различные бонусы за лояльность, указанные в соглашении, доходят до отметки в € 78 млн.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
- 1 февраля 2021
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:35
-
09:14
-
09:10
-
08:54
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:08
-
05:00
-
04:43
-
03:00
-
02:45
-
02:25
-
01:54
-
01:34
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:39
-
00:26
-
00:20
-
00:16
-
00:06
- 31 января 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:19
-
23:07
-
22:57
-
22:41
-
22:38
-
22:31