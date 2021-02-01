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«Ливерпуль» может купить сразу двух защитников в трансферный дедлайн

«Ливерпуль» может купить сразу двух защитников в трансферный дедлайн
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль» активно работает над усилением оборонительной линии в преддверии закрытия трансферного окна.

Накануне стало известно, что красные согласовали переход защитника «Престона» Бена Дэвиса. За 25-летнего англичанина мерсисайдцы заплатят клубу из Чемпионшипа чуть более € 2 млн и отправят в обратном направлении юного Сеппа ван ден Берга на правах аренды.

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль» не намерен останавливаться на покупке Дэвиса и может также приобрести защитника «Марселя» Дуйе Чалета-Цара. Футболист сборной Хорватии уже дал согласие на переход, однако французский клуб не хочет отпускать его, пока не найдёт замену.

Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года, а до этого играл в Австрии и на родине. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых забил 2 гола и получил 5 жёлтых карточек.

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