Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян завершил карьеру

33-летний армянский нападающий Юра Мовсисян, выступавший в России за «Спартак» и «Краснодар», объявил о завершении карьеры. Форвард получил должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

«На протяжении карьеры я всегда знал, что этот день настанет. Думал, что он будет легче, чем у моих друзей-пенсионеров, но, чёрт возьми, они не шутили. В прошлом году, учитывая мои травмы, я решил, что лучше уйти на пенсию сейчас с несколькими хорошими предложениями, чем пытаться тянуть ещё пару лет.

У меня было 14 отличных лет. Я занимался тем, что люблю делать. Мы семьёй жили в одних из лучших городов мира. Дания, Россия, Армения, Швеция и США. Я благодарен всем своим одноклубникам и тренерам. Я действительно счастлив, что играл вместе с некоторыми великими игроками в великих клубах", — цитирует Мовсисяна пресс-служба ФФА.