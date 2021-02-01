Семак: желаем удачи Мусаеву в «Рубине». Ему нужно получать больше игровой практики

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе полузащитника Леона Мусаева, а также рассказал, кто из молодых игроков вернулся в Санкт-Петербург.
«Леон Мусаев перешёл в „Рубин“. Мы желаем ему там удачи. Надеюсь, он будет получать больше игровой практики, потому что ему нужно играть, мы это прекрасно понимаем.
Что касается других молодых игроков — Кирилл Щетинин получил небольшое повреждение, будет восстанавливаться в Санкт-Петербурге. Остальные молодые ребята, которые были с нами, пока с нами остаются", — сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.
Соглашение Мусаева и «Рубина» рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать за команду под 38-м номером. «Зенит», за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа игрока.
Мусаев — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ провёл три матча, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.
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