Жозе Моуринью прокомментировал второе подряд поражение «Тоттенхэма» в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1). В предыдущем туре «шпоры» проиграли «Ливерпулю» (1:3).
«Мы не очень здорово начали. «Брайтон» мог забивать сразу же, но попал в штангу. В первом тайме мне показалось, что команда загрустила из-за пропущенного гола и общей ситуации. Футболистам не хватало энергии. В последние 25-30 минут они выложились на полную, но, конечно, с некоторыми ограничениями. Мы не могли забить и вдобавок давали сопернику возможность контратаковать.
Во втором тайме парни показали хороший настрой и пытались бороться со своей грустью. Они старались, так что я не могу сказать о них ничего плохого. У меня остались положительные мысли об игроках. Мы испробовали все варианты, но соперник отбил все атаки и выпустил ещё одного центрального защитника – забить было невозможно», — цитирует Моуринью BBC.
Видеообзор матча «Брайтон» — «Тоттенхэм»:
- 1 февраля 2021
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