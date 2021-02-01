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Моуринью: сказал игрокам «Тоттенхэма», что Кейна невозможно заменить

Моуринью: сказал игрокам «Тоттенхэма», что Кейна невозможно заменить
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о травме нападающего Гарри Кейна, полученной в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3). Накануне «шпоры» потерпели второе поражение подряд, проиграв в 21-м туре «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).

«Я понимаю, что команда грустит после поражения. Реакция на предыдущий проигрыш не была феноменальной. Не хочу говорить от лица игроков, но они явно ощущают отсутствие Кейна. Дело не в футболистах. Я сказал им, что Гарри невозможно заменить», — приводит слова Моуринью BBC.

Ранее Моуринью сообщил, что Кейн пропустит несколько недель.

«Тоттенхэм», набрав 33 очка в 20 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видео красивого гола Кейна в ворота «Шеффилд Юнайтед»:

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