Моуринью: сказал игрокам «Тоттенхэма», что Кейна невозможно заменить

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о травме нападающего Гарри Кейна, полученной в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3). Накануне «шпоры» потерпели второе поражение подряд, проиграв в 21-м туре «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).



«Я понимаю, что команда грустит после поражения. Реакция на предыдущий проигрыш не была феноменальной. Не хочу говорить от лица игроков, но они явно ощущают отсутствие Кейна. Дело не в футболистах. Я сказал им, что Гарри невозможно заменить», — приводит слова Моуринью BBC.



Ранее Моуринью сообщил, что Кейн пропустит несколько недель.



«Тоттенхэм», набрав 33 очка в 20 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видео красивого гола Кейна в ворота «Шеффилд Юнайтед»: