Гризманн — после победы над «Атлетиком»: «Барселона» может многого добиться

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после победы в матче 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (2:1) высказал мнение, что сине-гранатовым под силу сражаться за титул в нынешнем сезоне.

«У нас хорошая команда, и мы можем многого добиться. Осталось много матчей, мы должны постараться выиграть каждую встречу и тогда посмотрим. „Атлетик“ — сплочённая команда, которая очень хорошо прессингует. Месси — легенда. Он определённо помогает команде побеждать», — цитирует Гризманна Marca.

После победы «Барселона» набрала 40 очков и сравнялась по набранным очкам с мадридским «Реалом». Каталонцы занимают второе место по дополнительным показателям, «сливочные» — третье. Лидером Примеры является «Атлетико» (50).