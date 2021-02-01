Луис Суарес вошёл в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата Испании в XXI веке

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (4:2).
Как сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере», 34-летний уругваец достиг отметки в 158 голов в Примере и сравнился по этому показателю с бывшим форвардом «Атлетика» Арицем Адурисом. В списке лучших бомбардиров первенства в 21-м веке они делят пятое место.
Лучшие бомбардиры Примеры в XXI веке:
1. Лионель Месси («Барселона») — 453 гола
2. Криштиану Роналду (играл за «Реал») — 311
3. Давид Вилья (играл за «Валенсию», «Барселону» и «Атлетико») — 184
4. Карим Бензема («Реал») — 179
5. Ариц Адурис (играл за «Атлетик»), Луис Суарес («Атлетико», играл за «Барселону») — 158
«Атлетико», набрав 50 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайших преследователей, «Барселону» и «Реал», на 10 очков и имея матч в запасе.
- 1 февраля 2021
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